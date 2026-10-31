L'estate non finisce mai: a Culuccia va in scena la magia del windsurf e del foil con l'Ajò Classic

OLBIA. Sono ancora ben impresse nella nostra mente le immagini mozzafiato delle onde oceaniche di Maui, alle Hawaii, dove è appena andata in scena la competizione di windsurf sulle onde più celebre del pianeta: l’epica Aloha Classic. E se la serata di ieri, venerdì 30, ha visto gli appassionati italiani incollati allo schermo con il fiato sospeso, la giornata di oggi chiama tutti all'azione. La mecca nostrana del vento, la spettacolare spiaggia di Culuccia a Santa Teresa Gallura in Sardegna, è pronta a ospitare l’imperdibile Ajò Classic. Questa spettacolare competizione in salsa "quattro mori" è diventata il vero e proprio gran finale della stagione degli sport da tavola.





Un trionfo di sport e condivisione che Stefano Pisciottu, storico presidente del Windsurf Club Porto Liscia, porta avanti da anni con una passione travolgente e una dedizione assoluta. Pisciottu è stato, senza dubbio, il geniale pioniere della destagionalizzazione turistico-sportiva: grazie a lui, l'estate sarda si allunga magicamente fino ai primi di novembre, garantendo accoglienza e un'assistenza impeccabile alle centinaia di surfisti che affollano le nostre coste da ogni angolo d'Europa. E per questo gran giorno, la natura ha deciso di fare il regalo più bello: un maestoso vento di grecale sui 15 nodi sta già soffiando, pronto ad accogliere la flotta di partecipanti.





L'evento di oggi, in questo scoppiettante 31 ottobre 2026, trasforma Porto Liscia in un palcoscenico a cielo aperto. Con la magistrale organizzazione dell'A.S.D. Club Porto Liscia, l'attesissima "Ajò Classic 2026 - North Sardinia Windsurf Crossing" vanta il prestigioso supporto dei Comuni di Palau e Santa Teresa Gallura, e l'egida degli enti AICS e ACSI. Il menù della giornata è semplicemente pazzesco, progettato per esaltare ogni singola sfumatura del mondo surf. Il contest è un vero trionfo di adrenalina pura: si spazia dallo Slalom al Race, passando per le acrobazie del Freestyle, l'innovazione dell'Hydrofoil e le pagaiate in Sup e la resistenza della Long Distance si alterneranno a divertentissimi giochi da spiaggia per coinvolgere e far scatenare tutto il pubblico. Ma attenzione, perché in acqua c'è spazio anche per la sana competizione: l'evento ha una valenza ufficiale imperdibile, essendo la tappa valida per il campionato nazionale amatoriale AICS di windsurf.





L'Ajò Classic dimostra però di essere molto più di una semplice festa sportiva, rivelandosi una celebrazione del mare a 360 gradi, con un occhio di riguardo alla tutela del nostro prezioso ecosistema. Il programma vanta lodevoli attività didattiche e formative, che culminano nell'eroico "Rifiuthlon", una splendida iniziativa verde promossa dagli instancabili "ambasciatori dell'ambiente on board" dell'AICS. Per la sicurezza di chi vive le onde, la clamorosa novità di quest'anno è un fondamentale corso di formazione e informazione sulle tecniche di recupero a mare, un momento formativo cruciale dedicato in esclusiva ai soci del club. E per i veri puristi e fanatici dell'attrezzatura? Nessun problema: nel villaggio sarà possibile lanciarsi nei test dei materiali RRD, cavalcando le onde in anteprima assoluta con le meraviglie tecnologiche della stagione 2027!

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