Ajò Classic 2026, un'edizione da incorniciare tra sport, giovani e promozione del territorio

OLBIA.

Venti nodi di grecale,

spettacolari partenze dalla spiaggia in stile motocross e una baia che si trasforma in un'arena naturale:

l'Ajò Classic 2026 a Culuccia, tra i comuni di Santa Teresa e Palau, non ha deluso le aspettative.

L'edizione di quest'anno va in archivio confermando Porto Liscia come uno dei palcoscenici più tecnici e affascinanti per il windsurf e il wingfoil.

Un'iniziativa che porta la firma dell'ASD Porto Liscia Windsurf Club e del suo presidente Stefano Pisicottu. Con circa quattrocento presenze sulla spiaggia tra atleti,

staff,

allenatori,

accompagnatori e volontari,

l'evento ha trasformato la baia di Culuccia in un stadio del mare,

celebrando la natura,

la competizione sana e lo spirito sportivo.

Il sipario si è alzato alle 10

con un'attenzione particolare verso il futuro di questi sport:

i più giovani.

Prima di sfidare il vento,

i ragazzi sono stati presi in consegna da Francesca Alvisa, istruttrice federale di windsurf,

che ha orchestrato due ore di attività ludico-formative,

unendo gioco,

sport e abilità tra la spiaggia e l'acqua.

Un riscaldamento perfetto prima del clou della giornata. Alle 13

è scoccata l'ora X.

Il campo di gara si è animato sotto la spinta di un grecale da nord-est bello teso,

con un'intensità ideale tra i 15 e i 20 nodi.

Le regate hanno regalato puro spettacolo,

a cominciare dalle adrenaliniche partenze in "stile motocross" dalla spiaggia.

Tra gli Juniores, il grande mattatore dell'edizione 2026 è stato senza dubbio Leon Canardi. Ha dominato la scena vincendo sia nella spettacolare categoria Freestyle sia nello Slalom in/out, portandosi a casa con pieno merito il titolo di 1° Classificato Overall. Nel Freestyle ha preceduto Samuele Roscini ed Edoardo Canardi, mentre nello Slalom si sono piazzati sul podio Mathieu Canzano e Blas Canosa.

Grande battaglia anche nelle Fun Race da 2,

5 miglia.

Nel Wingfoil la vittoria è andata a Flavi Rainis,

seguito da Florin Pingerre e Nicola Canalis.

Per quanto riguarda il Windsurf,

gradino più alto del podio per Kristian Porcu (categoria maschile) e Alessandra Porcu (categoria femminile),

con Dennis Porcu e Massimo Mannu a completare il podio maschile.

Un momento di grande sportività è stato segnato dalla consegna del Premio "Fair Play" a Dalia Piras,

un riconoscimento che incarna l'anima vera dell'Ajò Classic. Ma il successo di questo evento si misura anche a terra.

Alle 16

,

chiuse le regate e riposte le attrezzature,

è scattato il "terzo tempo".

L'organizzazione ha servito ben 450 piatti di pasta con sugo di capra,

preparati da Simone e dallo staff del Club Porto Liscia,

scaldando l'atmosfera in vista delle premiazioni delle 17:

00,

dove tutti i 29 iscritti hanno ricevuto gadget e riconoscimenti.

Una macchina organizzativa imponente che ha funzionato alla perfezione grazie a una rete di collaborazioni solida.

Fondamentale il supporto della CP La Maddalena,

di tutto lo staff dell'ASD Club Porto Liscia (con Simone Pisciottu,

Stefanino Lorioli,

Pier Sergio Bongianni Bonora,

Guido Clauvot e Fabio Randine in prima linea),

Francesca Alvisa,

Laura Taccori,

RRD,

AICS,

ACSI,

il gruppo Sportivo seguito da Riccardo Gennazzani,

la Lega Navale STG,

il CNA di Laconia,

lo YCC di Cannigione con l'istruttore Luca Pirina e molti altri partner locali,

oltre ai preziosi volontari e genitori. Alle 17.30 i saluti finali, tracciando un bilancio più che positivo della giornata. "Anche questo anno ci possiamo ritenere molto soddisfatti per la riuscita dell'evento - ha commentato Stefano Pisciottu - L’Ajo Classic, nata per sperimentare nuove tecniche di gara per windsurf ed altro permette ogni anno a professionisti e appassionati di sperimentare e confrontarsi nelle tante specialità realizzate in quella che si presenta come una baia studiata ad hoc per questo sport. Molto importante - ha proseguito poi il presidente dell'Asd - è stato il coinvolgimento dei giovani atletini (età dai 6 ai 18 anni), che in tutta la giornata sono riusciti a non utilizzare il telefonino perché troppo impegnati e coinvolti nei giochi e gare. L'Ajò Classic tornerà nel 2027, con la promessa di alzare ancora una volta l'asticella. Grazie a tutti, ci rivediamo nella prossima stagione 2027. Buon vento e a mezus' bidere". Aloha.

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