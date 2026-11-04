Omicidio Sciusco a Olbia, il sindaco Nizzi ringrazia i Carabinieri per l’arresto in tempi record





Il primo cittadino ha colto l'occasione per rassicurare la comunità, ribadendo che Olbia è una città assolutamente sicura. Ha precisato che questo grave episodio di sangue è legato a questioni estremamente limitate, escludendo fermamente la presenza di associazioni malavitose organizzate sul territorio che possano far mancare la tranquillità ai cittadini. Ricevendo la pergamena, il comandante Nicola Pilia ha ringraziato sentitamente l'amministrazione per l'iniziativa, accogliendo l'attestato di stima come un profondo motivo di orgoglio per tutto il suo reparto. A conclusione della cerimonia, ha assicurato che l'impegno quotidiano dei Carabinieri proseguirà in questa direzione, confermando che l'Arma continuerà a lavorare per questo scopo e sarà sempre a totale disposizione dei cittadini di Olbia e dell'intera Gallura.

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Il Comune di Olbia ha conferito un encomio ai militari del Reparto territoriale dell'Arma per il pronto arresto del presunto responsabile dell'omicidio di Pietro Sciusco, il 42enne di origini pugliesi accoltellato a morte lungo il marciapiede di corso Umberto lo scorso 27 ottobre. I Carabinieri hanno infatti fermato Mohamed Abdou Elchodary, principale indiziato per l'aggressione avvenuta nel pomeriggio di quella giornata. L'intervento ha permesso di assicurare rapidamente alla giustizia il presunto responsabile, portando a termine un'operazione definita di grande importanza.La cerimonia si è svolta all'interno del municipio, alla presenza del sindaco Settimo Nizzi, del comandante del Reparto territoriale Nicola Pilia e degli uomini protagonisti dell'indagine. Il sindaco ha consegnato una pergamena celebrativa ai militari e ha voluto leggerne pubblicamente le motivazioni: "La tempestività dell'intervento, l'efficacia dell'azione svolta confermano l'alto senso dello Stato, la dedizione al servizio pubblico e la costante presenza dell'Arma a tutela della sicurezza dei cittadini. A nome della comunità olbiese e con sincera gratitudine personale si attesta il più vivo apprezzamento per il servizio quotidiano svolto con competenza, fermezza e profondo spirito istituzionale".