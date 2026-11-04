Quintetto Sardò protagonista al Festival Bernardo De Muro: due appuntamenti nel weekend in Gallura





Gli appuntamenti si inseriscono all’interno del Festival Bernardo De Muro, sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dagli Assessorati Regionali al Turismo e alla Cultura, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari e Salude.

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Virtuosismi, precisione tecnica e ricercatezza interpretativa sono gli elementi caratterizzanti delle loro performance, che spaziano da autori classici quali Mozart, Schubert, Brahms, ai tanghi di ispirazione argentina di Piazzolla e Gardel, passando per accattivanti trascrizioni del repertorio jazz e pop: le sonorità coinvolgenti del Quintetto Sardò saranno le protagoniste dei prossimi due appuntamenti in programma nel Festival Bernardo De Muro, ospitati a Viddalba e Aggius. Dopo il grande successo dell’evento ospitato a Santa Teresa Gallura con l’attrice e scrittrice Laura Morante e l’omaggio a Grazia Deledda, e quello al compositore Giacomo Puccini con l’interpretazione magistrale di Alessio Boni ospitato nel Cine Teatro di Olbia, il Festival Bernardo De Muro e la Fondazione portano il Quintetto Sardò nei due Comuni dell’Alta Gallura. La prima data è fissata in calendario per sabato 7 novembre alle ore 20.30 nella Sala Convegni Comunale di Viddalba. Sarà poi la Chiesa Santa Croce di Aggius dalle ore 18.30 a fare da suggestiva cornice al secondo concerto. Al termine dei due spettacoli la Pro Loco di Viddalba e quella di Aggius offriranno al pubblico presente un momento conviviale.Il Quintetto Sardò formato da Luca Soru e Mauro Farci violini, Salvatore Rea viola, Emanuele Galanti violoncello e Andrea Cocco contrabbasso, nasce dall’idea di alcuni tra i migliori componenti dell’organico orchestrale del Teatro Lirico di Cagliari, di dar vita a un ensemble classico ma estremamente versatile, in grado di armonizzare generi musicali differenti. Il Quintetto ha debuttato nell’estate 2013, riscuotendo un grande successo nell’ambito della rassegna estiva “Un’Isola di musica” promossa dal Teatro Lirico di Cagliari. Ha tenuto concerti in tutta la Sardegna, al Parco della Musica di Cagliari e in varie rassegne cameristiche, tra le quali “Mercoledì a Palazzo Regio”, promossa dalla Provincia di Cagliari. Ha preso parte a diversi concerti organizzati per fini umanitari assieme all’associazione Emergency e al Rotary distretto 2080, riscontrando sempre un elevato gradimento da parte del pubblico, e ha collaborato con artisti di fama nazionale come gli attori Gianmarco Tognazzi, Simona Cavallari e il gruppo le Appassionante. Ha inciso il suo primo disco live nel 2013, il secondo cd nel 2017, il terzo, assieme alle Appassionante sulle musiche di Fabrizio De Andrè nel 2019, sponsorizzati dall’azienda Secauto.