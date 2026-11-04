Olbia si blinda per il maltempo: scatta il codice rosso, scuole e parchi chiusi

Olbia si blinda in vista dell'intensa ondata di maltempo prevista per le prossime ore.

A seguito dell'avviso di criticità elevata (Codice Rosso) diramato dalla Protezione Civile della Regione Sardegna per rischio idrogeologico,

idraulico e temporali,

il sindaco Settimo Nizzi ha firmato quattro ordinanze urgenti per tutelare l'incolumità pubblica.

Le misure restrittive saranno in vigore per l'intera giornata di giovedì 5 novembre 2026 e interesseranno diverse aree e servizi della città.

Nel dettaglio,

i provvedimenti dispongono:

-Lo stop alle lezioni: chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi d’infanzia e i centri educativi, sia pubblici che privati.

-La chiusura degli uffici pubblici: sospeso il ricevimento del pubblico, garantendo esclusivamente l'erogazione dei servizi minimi essenziali.

-L'interdizione delle aree verdi e sportive: chiusura del Parco urbano “Fausto Noce” e di tutte le strutture annesse (Circolo Tennis, Circolo Bocciofilo e Palazzetto Deiana).

-La chiusura dei cimiteri comunali.

L'Amministrazione comunale ha lanciato un forte appello alla popolazione,

invitando i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità.

«L’allerta di codice rosso impone la massima prudenza e l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone»,

ha dichiarato il primo cittadino Settimo Nizzi.

«Per questo abbiamo disposto la chiusura delle scuole,

degli uffici,

dei cimiteri e delle principali aree verdi.

La prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare in sicurezza questa fase di maltempo».

Il Centro Operativo Comunale (COC) è già attivo per monitorare costantemente l’evoluzione meteorologica e fornirà eventuali nuovi aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune.

Le misure adottate restano valide per tutta la giornata di giovedì,

salvo diverse valutazioni legate all'andamento della perturbazione.

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