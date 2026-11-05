Forti piogge su Golfo Aranci: strade allagate e un ultracentenario soccorso dai Vigili del Fuoco





La macchina dei soccorsi sta lavorando senza sosta. I Vigili del Fuoco del Comando di Sassari sono operativi su più fronti: le squadre di Olbia e Arzachena sono impegnate ininterrottamente nei rispettivi territori di Golfo Aranci e Arzachena. Le attività di prosciugamento di strade, abitazioni private e locali commerciali procedono a ritmo serrato, estendendosi anche alla zona costiera di Porto Cervo. A Golfo Aranci la criticità della situazione ha richiesto l'intervento speciale dei Sommozzatori del Comando. Le unità specializzate, oltre ad aver prestato soccorso a diversi automobilisti rimasti bloccati in difficoltà nelle strade allagate, si sono rese protagoniste di un delicato salvataggio all'interno di una casa di riposo: qui i sommozzatori hanno trasportato un anziano ultracentenario dal piano terra, ormai invaso dall'acqua, mettendolo al sicuro ai piani superiori della struttura.





Al fianco dei Vigili del Fuoco operano senza sosta le squadre della Protezione Civile e i volontari, mentre a garantire l'ordine e a presidiare la viabilità ci sono le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale, impegnate in un monitoraggio costante per prevenire ulteriori situazioni di pericolo. Per far fronte alla crisi in modo capillare, a Golfo Aranci è pienamente operativo già dalla giornata di ieri il Centro Operativo Comunale (COC), presieduto e coordinato in prima persona dal sindaco Giuseppe Fasolino.





Dal Comune e dalle autorità locali si rinnova un appello pressante alla cittadinanza: viene raccomandata la massima prudenza. L'invito categorico è quello di rimanere al sicuro e di evitare qualsiasi spostamento che non sia strettamente necessario, per non intralciare il lavoro dei mezzi di soccorso e non mettere a rischio la propria incolumità.

L'ondata di maltempo che ha colpito le coste del nord est della Sardegna ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze, intensificando l'emergenza dal primo pomeriggio di oggi. Con pochissime pause, Golfo Aranci e il territorio di Arzachena sono stretti nella morsa di una pioggia torrenziale che sta causando pesanti disagi e danni diffusi su tutta l'area costiera. La furia dell'acqua ha trasformato diverse strade in veri e propri fiumi, portando all'allagamento di numerose cantine, garage, piani terra e attività produttive. L'intensità delle precipitazioni ha causato anche il cedimento e il crollo di alcuni muretti e ha costretto alla chiusura per motivi di sicurezza dei sottopassaggi dei cavalcaferrovia, interrompendo la circolazione nei punti più critici.

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