Enzo Favata e il suo "Ritornare Worldwide Tour" all'Archivio Mario Cervo di Olbia

OLBIA. L'Archivio Mario Cervo di Olbia si prepara ad accogliere una delle tappe più suggestive del Ritornare Worldwide Tour. L'evento, organizzato in stretta sinergia con l'Associazione Culturale Euterpe Labala, vedrà protagonista sabato 14 novembre alle 19, Enzo Favata, sassofonista e figura di spicco assoluto del panorama jazzistico sardo e internazionale, affiancato da una formazione d'eccezione. Partito ufficialmente lo scorso 18 settembre, il progetto >Ritornare nasce dal prestigioso incontro con il produttore Manfred Eicher, che ne ha curato la realizzazione negli studi di Monaco di Baviera. Con questo lavoro, Favata fa il suo ingresso nella scuderia della ECM Records, una straordinaria "geografia musicale" dove, da oltre mezzo secolo, il silenzio riveste la medesima importanza delle note e ogni suono sembra custodire un paesaggio invisibile. L'impatto del disco ha rapidamente superato i confini nazionali, raggiungendo ascoltatori in oltre 90 Paesi. Gli Stati Uniti guidano questa platea globale, seguiti da un'Europa attenta e da echi che arrivano fino all'Asia e alla Cina. Nel frattempo, come bottiglie affidate alle correnti oceaniche, si moltiplicano le recensioni e i passaggi radiofonici di prestigio: dalle testate americane come All About Jazz e WTJU, alle inglesi Jazz Views, JazzMania. In Germania la risposta è stata clamorosa, con Deutschlandfunk che ha eletto Ritornare disco del mese e passaggi sulle frequenze di BR-Klassik e NDR. Anche l'Italia ha risposto con grande calore attraverso RAI Radio 1, Radio Città Aperta, Soundinia ed Extra! Music Magazine. È lo stesso Favata a riflettere sulla portata emotiva di questo successo: “È divertente immaginare che un sassofono, un bandoneon, una chitarra, un contrabbasso e una batteria possano entrare, senza chiedere permesso, nella vita di uno sconosciuto a migliaia di chilometri e farne parte accompagnandolo durante il giorno e la notte. Forse è questo il piccolo miracolo laico della musica”. Sul palco olbiese, a dare corpo a questo miracolo sonoro, ci saranno Daniele di Bonaventura al bandoneon, Marcello Peghin alle chitarre, Salvatore Maltana al contrabbasso e Alessandro Cau alla batteria. Ad aleggiare su ogni esecuzione ci sarà naturalmente il suono e la memoria di UT Gandhi, storico collaboratore che ha registrato questo disco e che ora, idealmente, guarda e protegge il cammino del gruppo. Un'alchimia che affonda le sue radici nel 1999 con la nascita del progetto Atlantico. Nessuno avrebbe immaginato che, quasi trent’anni dopo, i musicisti si sarebbero ritrovati ancora qui. In un mondo che ha cambiato volto mille volte, costruendo nuovi confini e dimenticando antiche strade, la loro musica continua a tracciare un luogo che non compare sulle carte geografiche. Uno spazio in cui il Mediterraneo dialoga intensamente con l'America Latina, dove le culture si riconoscono e gli strumenti inventano, ogni sera, un "piccolo mondo possibile". Oltre all'attesa data di Olbia, il concerto sarà protagonista in città cruciali come Venezia, Milano, Roma e Cagliari, varcando i confini verso Berlino e altre metropoli internazionali. “Forse è proprio questo il segreto di Ritornare: ritrovare un luogo che non abbiamo mai lasciato, anche se non sappiamo esattamente dove sia", chiosa Favata. "Ci vediamo lungo la strada.” L'ingresso all'evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito www.archiviomariocervo.it.
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