La salute scende in piazza a Olbia: screening gratuiti e Walk for the Cure per il benessere di tutti

OLBIA. Non serve aspettare il mese di ottobre per ricordarsi di tutelare il proprio benessere: la cura di sé è una pratica che va coltivata 365 giorni l'anno. Partendo da questo principio, a poco più di una settimana dalla conclusione della campagna nazionale “La Prevenzione è il nostro capolavoro” (che ha portato i Villaggi della Salute in ben sette regioni italiane), Komen Italia e Mater Olbia Hospital trasformano Olbia in una grande piazza dedicata ai sani stili di vita. Sabato 14 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 15.30, Piazza Elena di Gallura (proprio di fronte al Comune) ospiterà infatti il Villaggio della Prevenzione, un evento patrocinato dall'amministrazione cittadina che fa da apripista al grande ritorno sull'isola della Carovana della Prevenzione. Nel corso dell'intero mese di novembre, le unità mobili attraverseranno il Centro e il Nord Sardegna per un totale di 15 tappe, puntando a erogare oltre 650 prestazioni sanitarie a costo zero. Ad accompagnare la manifestazione cittadina ci sarà una madrina d'eccezione, la cantante Maria Giovanna Cherchi, da sempre attenta e vicina ai temi della salute femminile. La giornata di sabato 14 novembre offrirà una vera e propria clinica a cielo aperto grazie a una fitta rete di collaborazioni territoriali. Le donne che non rientrano negli attuali protocolli di screening della Regione Sardegna avranno l'opportunità di sottoporsi gratuitamente a mammografie, ecografie e visite senologiche, grazie all'impegno congiunto della Carovana Komen e degli specialisti del Mater Olbia. L'iniziativa apre le porte anche alla prevenzione maschile: a bordo di un camper attrezzato messo a disposizione dall'AVIS Olbia, gli urologi dell'ospedale effettueranno infatti controlli specifici e gratuiti. Fondamentale in questo percorso sarà l'apporto della ASL Gallura, scesa in campo con il Dipartimento di Prevenzione One Health Area Medica. Da un lato, il Coordinamento Screening raccoglierà le adesioni per la prevenzione dei tumori al seno e alla cervice uterina, informando anche sulla campagna contro il tumore del colon-retto; dall'altro, gli esperti di Igiene e Sanità Pubblica illustreranno i vantaggi delle coperture vaccinali contro influenza, Covid-19, pneumococco ed herpes zoster. Uno spazio importante sarà dedicato anche alla tavola: il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dispenserà consigli utili, con un focus sulla sicurezza nel consumo dei funghi spontanei affidato a micologi esperti. Parallelamente, le Donne Coldiretti del Nord Sardegna animeranno la piazza con il progetto “Educazione Alimentare”, per spiegare al pubblico l'importanza di consumare prodotti a chilometro zero nel rispetto della stagionalità. L'appuntamento in Piazza Elena di Gallura non sarà però solo dedicato alla medicina, ma concepito come una vera e propria festa comunitaria.





L'avvio delle attività è fissato alle ore 9:00 per la registrazione dei partecipanti e il riscaldamento muscolare. Alle 10:15, subito dopo i saluti istituzionali e il tradizionale taglio del nastro, partirà la Walk for the Cure: la passeggiata solidale in rosa, voluta dal progetto Mater & Komen, che attraverserà la città per testimoniare un sostegno corale alla salute femminile. Al termine della camminata, fino alla chiusura dell'evento prevista per le 15:30, il Villaggio cambierà volto lasciando spazio alle esibizioni delle associazioni sportive cittadine, ai giochi per i più piccoli curati da IES Eventi e all'energia musicale di Simo e Sere Twins e della Banda Felicino Mibelli. L'ingresso all'area e la partecipazione alle attività ludiche e sportive sono liberi e aperti a tutta la cittadinanza. Tuttavia, per accedere agli esami diagnostici e alle visite specialistiche gratuite è tassativamente richiesta la prenotazione tramite il form online dedicato. Per ulteriori dettagli è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: materforkomen@materolbia.com.

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