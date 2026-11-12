Capodanno a Olbia: Irama e Anna protagonisti del concerto al Molo Brin

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Olbia definisce il programma per la notte di San Silvestro. L'evento principale per i festeggiamenti di fine anno si terrà nell'area del Molo Brin, con un doppio concerto che vedrà esibirsi Irama prima della mezzanotte e la rapper Anna subito dopo il tradizionale spettacolo pirotecnico. La conduzione della serata sarà affidata agli speaker radiofonici di RDS, affiancati dalla giornalista di Sky Valentina Caruso.L'apertura musicale spetterà a Irama, cantautore e attuale giudice della trasmissione X Factor. L'artista ripercorrerà i brani del suo repertorio, dalle hit come Nera, Mediterranea e Ovunque sarai, fino alle produzioni più recenti, tra cui il progetto discografico del 2025 Antologia della vita e della morte e l'ultimo singolo Cabana. L'esibizione sarda farà da preludio al suo prossimo tour nei palasport, "A chi ci sarà sempre", prodotto da Vivo Concerti e in partenza nel 2026.Allo scoccare della mezzanotte, i festeggiamenti si sposteranno visivamente sulle acque del golfo per lo spettacolo dei fuochi d'artificio, che saranno accompagnati da una coreografia musicale sincronizzata.A seguire, il palco passerà ad Anna, esponente di primo piano della scena rap e urban nazionale. L'artista proporrà i brani che l'hanno portata ai vertici delle classifiche, includendo i successi dei progetti discografici Vera Baddie e del più recente Million Dollar Babe, da cui è estratto il singolo Veleno, in rotazione radiofonica da fine novembre. Anche per Anna, la data di Olbia si inserisce all'interno di una fitta agenda di appuntamenti dal vivo, parallelamente al tour autunnale e invernale nei principali palazzetti italiani.A chiudere la programmazione dell'evento sarà il format Vida Loca, che curerà l'intrattenimento musicale nella seconda parte della nottata.L'amministrazione comunale ha sottolineato la valenza turistica e sociale dell'appuntamento. Il sindaco Settimo Nizzi ha definito il Capodanno «un momento importante che unisce condivisione, festa e identità, rafforzando il legame tra la città e i cittadini», evidenziando inoltre la capacità dell'evento di attrarre visitatori dal resto della Penisola. L'assessore ai grandi eventi, Marco Balata, ha precisato che la scelta degli artisti deriva da una valutazione mirata delle attuali tendenze musicali e dei flussi di pubblico: l'obiettivo, ha spiegato, è quello di proporre una manifestazione trasversale, in grado di richiamare le nuove generazioni senza rinunciare a coinvolgere il pubblico più adulto, consolidando il ruolo di Olbia nell'ambito dei grandi eventi.