Nuovo Pronto Soccorso a Olbia, tutto pronto per l'inaugurazione dei nuovi spazi

OLBIA. Nuovi ambienti e un potenziamento strutturale per rispondere in modo più efficace alle emergenze del territorio.

È in programma per domani, lunedì 16 novembre,

a partire dalle ore 11

,

l'inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi del Pronto Soccorso presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Si tratta di uno snodo cruciale per la sanità gallurese,

un intervento atteso per alleggerire la pressione sulla struttura e migliorare la qualità dell'accoglienza e delle cure rivolte ai pazienti.

L'importanza dell'evento per l'intera rete ospedaliera sarda è confermata dalla presenza dei massimi vertici istituzionali.

Alla cerimonia parteciperà infatti Alessandra Todde,

Presidente della Regione Sardegna,

che interverrà anche nelle vesti di Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

La presenza della Governatrice sottolinea l'attenzione dell'amministrazione regionale verso il rafforzamento dell'area di emergenza-urgenza,

un settore costantemente in prima linea,

soprattutto in un polo ospedaliero come quello di Olbia che serve un bacino d'utenza vasto e soggetto a forti incrementi durante la stagione turistica. Il momento istituzionale e il taglio del nastro saranno accompagnati da un momento di raccoglimento e spiritualità:

a impartire la benedizione ai nuovi locali,

ai pazienti e al personale sanitario che vi opererà quotidianamente sarà il Vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias,

Monsignor Roberto Fornaciari.

L'apertura di questi nuovi spazi rappresenta un passo in avanti significativo per l'ospedale olbiese,

con l'obiettivo primario di garantire tempistiche di intervento migliori e un ambiente di lavoro più funzionale per medici,

infermieri e operatori sociosanitari.

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