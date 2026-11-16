OLBIA. Un'area di gestione delle urgenze ampliata di cinquecento metri quadri, una shock room, una tac room e una riorganizzazione profonda pensata per abbattere le attese e restituire dignità ai pazienti. È un giorno di svolta per la sanità gallurese: questa mattina, all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, sono stati inaugurati i nuovi spazi del Pronto Soccorso.





Al taglio del nastro hanno preso parte la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde con il vicepresidente Giuseppe Meloni, il direttore generale della Asl Gallura Antonio Irione, il direttore sanitario Roberto Passaro, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e il vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, insieme a medici, infermieri e numerose autorità civili e militari.

Il cuore del rinnovamento, che entrerà a pieno regime dalla prossima settimana, è la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI), dotata di una centrale di monitoraggio per il controllo costante dei parametri vitali. La vera rivoluzione è però organizzativa e logistica, basata su quelle che il direttore sanitario Roberto Passaro ha definito «due importanti interazioni sinergiche».





«La medicina d'urgenza andrà a prendere in carico quelli che sono i pazienti attualmente ricoverati nell'OBI», ha spiegato Passaro, permettendo al personale di concentrarsi con maggiore efficienza sulle nuove emergenze. Inoltre, ha aggiunto, ci sarà «la possibilità finalmente di poter avere all'interno degli spazi del pronto soccorso la continuità assistenziale: guardia medica e guardia medica turistica finalmente vivranno in sede all'interno del pronto soccorso».





Questo nuovo modello risponde a una necessità ben precisa, illustrata dal direttore generale Antonio Irione: «Ricordiamoci di pensare sempre al pronto soccorso come un anello di una catena. Un pronto soccorso funziona bene se funziona bene quello che c'è prima e quello che c'è dopo». «Aumentiamo la tecnologia e la sicurezza e riusciremo cosi ad accogliere più pazienti, più rapidamente e con maggiore efficacia», ha sottolineato. I numeri dell'estate confermano l'efficacia di questa visione territoriale: «A fronte di un 25% in più di presenze abbiamo avuto lo stesso numero di accessi in pronto soccorso», ha evidenziato Irione, spiegando che i «15.000 o 18.000 accessi alle guardie mediche turistiche ci hanno permesso di offrire ai cittadini un servizio migliore». Sulle criticità del personale, il direttore ha chiarito: «Purtroppo le carenze dal punto di vista medico persistono, abbiamo un numero di medici strutturati inferiore al fabbisogno. Siamo però stati in grado di ingaggiare liberi professionisti che ci permettono di mantenere aperto con un servizio di qualità».





L'ospedale di Olbia è storicamente un presidio costretto ad affrontare un carico sproporzionato durante la stagione estiva. La presidente Alessandra Todde ha evidenziato come in passato «un pronto soccorso di frontiera come quello di Olbia non avesse minimamente il senso della stagionalità», subendo «un impatto mostruoso nei mesi legati al maggior afflusso turistico, con lo stesso organico, con le stesse modalità e con le stesse procedure». Questo approccio, ha sottolineato la presidente, creava «una disparità incredibile su una cosa che deve essere centrale: la dignità delle persone». «La carenza di organico esiste da vent'anni, ma oggi dobbiamo dire quanto di buono è accaduto, ossia il raddoppio degli spazi e il fatto di avere in casa una continuità assistenziale», ha dichiarato la Todde.





Il lato umano e lo spirito di sacrificio alla base di questa trasformazione sono stati infine rimarcati dal sindaco Settimo Nizzi: «Sembrava non dovesse accadere quello di arrivare a questo risultato». Il primo cittadino ha voluto celebrare «il grande valore di chi lavora quotidianamente in questa struttura», elogiando apertamente «i sacrifici, non dormire, non avere limiti di età, stare attaccati al malato perché è più importante il malato rispetto al timbrare il cartellino». Questa inaugurazione, ha concluso Nizzi, spinge a «iniziare a lavorare in un ambiente più decente, dove i pazienti che arrivano si trovano a essere dentro un ambiente normale».

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