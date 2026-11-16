OLBIA. Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 94 verso Porto Cervo, all'altezza del parcheggio panoramico che domina la Costa Smeralda. Intorno alle 9, per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile si è improvvisamente ribaltata finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. La donna alla guida, unica persona a bordo del veicolo, è stata affidata alle cure del personale medico del 118, giunto prontamente sul posto. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura incidentata e l'intera area circostante. I rilievi di rito e la gestione della viabilità sono stati invece affidati agli agenti della Polizia Locale di Arzachena.
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