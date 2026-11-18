OLBIA.

Tredici vittime in Gallura,

nove delle quali solo a Olbia a causa del ciclone Cleopatra che trasformò le strade cittadine in fiumi allagando case e portando via le vite di persone care,

parenti e amici.

Il 18 novembre 2013 rappresenta una ferita aperta nella storia di questo territorio e nel tredicesimo anniversario si è celebrata la tradizionale ricorrenza di ricordo in via Escrivà dove si ergono i monoliti,

sculture simbolo delle vittime di quella terribile alluvione.

Proprio ai piedi di quelle pietre silenziose,

la memoria del passato si è intrecciata con il volto del futuro.

Seduti sul prato di via Escrivà c'erano infatti tanti bambini e ragazzi delle scuole cittadine,

a cui il sindaco Settimo Nizzi ha voluto rivolgere un messaggio diretto:

"Ci sono date che il tempo non cancella".

Un passaggio di consegne emotivo per le nuove generazioni,

chiamate a raccogliere e custodire il ricordo di un dramma che ha ridisegnato per sempre l'identità dell'isola.

Alla cerimonia,

stretta nell'abbraccio delle autorità civili e religiose – presenti,

tra gli altri,

il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni e la sindaca di Tempio Pausania,

Gianna Masu –,

il pensiero più commosso è andato a chi ha pagato il tributo più ingiusto.

Il dolore della comunità si condensa soprattutto nel ricordo di quelle che il sindaco ha ricordato come "due vite giovanissime":

i piccoli Morgana Giagoni,

di appena due anni,

ed Enrico Mazzoccu,

di tre.

La corona di fiori bianchi deposta sul luogo della memoria non ha omaggiato solo le vite spezzate in quei giorni bui,

ma ha voluto abbracciare anche il coraggio e l'abnegazione della immensa macchina dei soccorsi:

volontari,

operatori e forze dell'ordine che scavarono nel fango senza sosta.

Tuttavia,

il cordoglio oggi si affianca a una necessità imperativa:

evitare che la storia si ripeta.

Le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico proseguono e i risultati iniziano a farsi sentire.

Lo stesso Nizzi ha sottolineato come Olbia,

oggi,

possa considerarsi una città più sicura,

capace di reggere l'urto delle recenti e violente ondate di maltempo che hanno invece devastato i territori limitrofi.

"Noi siamo stati salvati,

il buon Dio ci ha messo in protezione questa volta,

però non sempre capita così",

ha ammesso il primo cittadino,

consapevole che la sicurezza non può dipendere dalla sola sorte.

Per blindare definitivamente la città si attende ora solo la fine dell'iter burocratico.

Il piano di mitigazione è infatti ultimato sul piano tecnico e l'amministrazione è in attesa degli ultimi passaggi chiave dalla Regione:

la determina del direttore generale dell’assessorato all’Ambiente e la delibera di giunta.

"È questione di giorni",

ha rassicurato il sindaco.

L'ultimo miglio per mettere al sicuro Olbia e far sì che la furia dell'acqua resti soltanto una cicatrice del passato,

affidata alla memoria del granito e delle nuove generazioni.

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