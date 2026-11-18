OLBIA. L'aeroporto Olbia Costa Smeralda cambia veste e, per due giorni, si trasforma in un grande laboratorio diffuso. Il 18 e 19 novembre va in scena la quinta edizione di "Scienza in Piazza", un appuntamento che chiama a raccolta decine di studenti delle scuole superiori di Olbia e dintorni, uniti dalla passione per le materie scientifiche. Non una semplice fiera, ma un'occasione di divulgazione attiva in cui i ragazzi smettono i panni degli spettatori per diventare veri e propri protagonisti. Sono loro, infatti, a illustrare al pubblico i progetti e gli esperimenti preparati in classe, con l'obiettivo di tradurre la teoria in applicazioni pratiche e di rendere accessibili a tutti anche i concetti più complessi. Il programma della manifestazione si articola su tre direttrici principali: gli exhibit, con installazioni e dimostrazioni dal vivo nei vari ambiti della scienza; i laboratori didattici per sperimentare in prima persona; le conferenze divulgative, pensate per stimolare il confronto diretto con gli esperti. La novità di quest'anno riguarda la regia dell'evento, passata dalla sezione locale all'organizzazione diretta della Mathesis Nazionale. L'iniziativa prende vita grazie a un'ampia rete di collaborazioni: al fianco delle istituzioni scolastiche ci sono il sostegno della Regione Sardegna, il patrocinio del Comune di Olbia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite l’Ufficio Scolastico Regionale e la partnership di Geasar, la società che gestisce lo scalo gallurese.
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