



Virtuosismi, precisione tecnica e ricercatezza interpretativa sono gli elementi caratterizzanti delle performance del quintetto che spazia da autori classici quali Mozart, Schubert, Brahms, ai tanghi di ispirazione argentina di Piazzolla e Gardel, passando per accattivanti trascrizioni del repertorio jazz e pop. Il Quintetto Sardò formato da Luca Soru e Mauro Farci violini, Salvatore Rea viola, Emanuele Galanti violoncello e Andrea Cocco contrabbasso, nasce dall’idea di alcuni tra i migliori componenti dell’organico orchestrale del Teatro Lirico di Cagliari, di dar vita a un ensemble classico ma estremamente versatile, in grado di armonizzare generi musicali differenti. Dopo il successo delle due date di Viddalba e Aggius del Festival Bernardo ad e Muro, le sonorità coinvolgenti del Quintetto Sardò daranno il via alla tre giorni di Arzachena che proseguirà la domenica successiva, il 29 novembre alle ore 18.30 con l’esibizione del gruppo A Brass Story, un settimino di ottoni formato da professionisti uniti da una comune visione artistica, un equilibrio tra forza espressiva, solennità sonora e raffinatezza timbrica. A Brass Story nasce dalla visione di sette professionisti membri stabili della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, uniti da una missione: fondere la magia delle grandi narrazioni del palcoscenico e del grande schermo un una nuova sorprendente esperienza sonora. Il gruppo è composto da due trombe, Matteo Cogoni e Giulio Trifiletti, i due corni di Federico Mauri e Alessandro Cossu, un trombone tenore Michele Marinaro, un trombone tenore basso Alberto Taddei e la tuba di Claudio Lotti.

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OLBIA. Tre appuntamenti, tre ensamble musicali differenti e un luogo in comune, il Museo Civico “Michele Ruzittu” di Arzachena a fare da palcoscenico alla rassegna musicale Museo in Ascolto giunta alla sua terza edizione: tre giornate di musica e concerti, promosse dall’amministrazione comunale di Arzachena e inserite all’interno del ricco cartellone del Festival Bernardo De Muro, organizzato dalla Fondazione Bernardo De Muro. Tra gli antichi reperti custoditi all’interno delle sale museali gestite dalla Ge.Se.Co Arzachena Srl, testimonianza del passaggio di numerose civiltà nuragiche nel territorio, saranno le melodie del Quintetto Sardò ad inaugurare domenica 22 dicembre alle ore 18.30 le tre giornate di appuntamenti in musica.A chiudere il ciclo di appuntamenti ospitati al Museo Civico “Michele Ruzittu” sarà mercoledì 2 dicembre alle ore 19.30 il Quartetto Goldberg. Nato nel 2021all'Accademia Stauffer di Cremona, sotto la guida del celebre Quartetto di Cremona, il Quartetto, il cui nomerende omaggio alle celebri Variazioni Goldberg di J.S. Bach, simbolo di un'estetica fondata sulla ricerca musicale, sulla chiarezza espressiva e su una comunicatività intensa e diretta, si afferma sin da subito come una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama cameristico contemporaneo. È formato dalla violinista Jingzhi Zhang, vincitrice del secondo premio e del premio del pubblico al Concorso Paganini di Genova 2023, dal violinista Giacomo Lucato, dalla violista Matilde Simionato e dal violoncellista Martino Simionato.Gli appuntamenti di Museo in Ascolto si inseriscono all’interno del Festival Bernardo De Muro, sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dagli Assessorati Regionali al Turismo e alla Cultura, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari e Salude&Trigu. Sponsor dell’evento l’impresa Guccini Costruzioni. A questa si affiancano i partner, quali Coda di Lupo Tenuta Agricola, La Colti Agriturismo, Cascioni Eco Retreat, Tenute Campianatu, Clem Bees Agricoltura Clemente, Tenute Santa Rosa che allieteranno gli eventi offrendo ai presenti un momento conviviale con vini, miele, pane, olio di produzione locale ed eccellenze dell’enogastronomia sarda. Molti di questi sono a fianco della rassegna musicale “Museo in Ascolto” dalle sue prime edizioni.