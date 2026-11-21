



Protagonisti dell’evento saranno le studentesse e gli studenti di quattro istituti superiori di Olbia: il Liceo Mossa, il Liceo Classico Gramsci, il Liceo De André (indirizzi artistico e musicale) e l’Istituto professionale Amsicora (IP.I.A.). Saranno proprio i ragazzi a decorare e allestire le panchine rosse con frasi, pensieri e messaggi scritti in lingue diverse, trasformando il simbolo della lotta alla violenza di genere in uno spazio multiculturale di diritti e solidarietà.





Il progetto si inserisce inoltre in un percorso educativo più ampio, intitolato “Relazioni in rete – Prevenire la violenza sulle donne, promuovere il rispetto tra i generi”, che i Centri Antiviolenza di Olbia e Tempio puntano a sviluppare insieme alle scuole del territorio con il supporto dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (Direzione Generale delle Politiche Sociali).





La giornata, seguita in diretta da Radio Olbia Web, si articolerà in tre tappe nelle sedi scolastiche cittadine, con la partecipazione di operatrici del Centro Antiviolenza, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti scolastici e docenti.





Ore 9 – 10 | Liceo Mossa Presentazione dell’iniziativa, incontro con gli studenti e inaugurazione della panchina multiculturale. Interverranno Stefania Marongiu (Assessorato regionale del Lavoro – Settore Politiche migratorie), Carla Concas (psicoterapeuta del CAV di Olbia), Francesca Lissia (giurista e operatrice del CAV), Patrizia Desole (presidente Prospettiva Donna APS) e il dirigente scolastico Gianluca Corda. Presenti anche Francesca Ena (pediatra SIM e Associazione Labint) e Patrizia Albanese (Commissione Pari Opportunità della Regione Sardegna).





Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare l’Associazione Prospettiva Donna al numero 0789 27466.

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Una panchina rossa capace di parlare tutte le lingue del mondo per ribadire che la violenza sulle donne non conosce confini geografici, culturali o linguistici. È questo il filo conduttore della giornata promossa dall’Associazione Prospettiva Donna APS in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa rientra nella campagna «Nessunə è stranierə all’umanità», sostenuta dall’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione Sardegna (Settore Politiche dell’Immigrazione).L’attenzione, in un’ottica intersezionale, è rivolta a tutte le donne, con uno sguardo specifico a chi vive una condizione di maggiore vulnerabilità, come le donne migranti. Barriere linguistiche, isolamento, dipendenza economica e assenza di reti familiari o amicali rappresentano infatti ostacoli concreti nell’accesso ai percorsi di protezione e uscita dalla violenza.«Anche quest’anno abbiamo voluto coinvolgere le ragazze e i ragazzi perché il cambiamento culturale deve essere costruito insieme alle nuove generazioni e tradursi in nuovi modi di pensare e di stare in relazione», spiega Patrizia Desole, presidente di Prospettiva Donna APS. «Il rispetto non è un principio astratto, ma una pratica quotidiana: significa riconoscere l’altra persona come libera, rispettarne le scelte e i confini, imparare a individuare e non normalizzare il controllo, la prevaricazione e tutte quelle forme di violenza che troppo spesso vengono giustificate o minimizzate. Vorremmo che questa panchina rossa multiculturale non fosse solo un simbolo, ma un richiamo permanente alle responsabilità di ciascuno. La prevenzione deve partire da un’educazione che scardini la cultura patriarcale, inserendo nei programmi scolastici anche l’educazione sessuo-affettiva».Il programma della giornata| Liceo Classico A. Gramsci Incontro con gli studenti e valorizzazione della panchina multiculturale. Previsti gli interventi di Stefania Marongiu, Diana Bandinu (avvocata e criminologa del CAV Prospettiva Donna), Patrizia Desole, Francesca Ena, Patrizia Albanese e della dirigente scolastica Salvatorica Scuderi.| Istituto Professionale IP.I.A. Incontro congiunto con le studentesse e gli studenti dell’IP.I.A. e del Liceo Musicale e Artistico F. De André, seguito dall’inaugurazione della panchina. Interverranno Stefania Marongiu, Diana Bandinu, Patrizia Desole, Francesca Ena, Patrizia Albanese, i dirigenti scolastici Maria Ivana Franca (Liceo De André) e Stefano Palmas (IP.I.A.), insieme ai docenti Veronica Asara e Ciro Punzo. I saluti istituzionali saranno affidati alla vicesindaca e assessora all’Istruzione del Comune di Olbia, Sabrina Serra, e all’assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai.