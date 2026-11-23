OLBIA. Una mattinata dedicata alla gratitudine e al riconoscimento verso chi,

lo scorso 5 novembre,

ha lavorato senza sosta per evitare che il maltempo si trasformasse in tragedia.

Si è tenuta questa mattina a Golfo Aranci la cerimonia ufficiale di consegna delle targhe a tutti i protagonisti della macchina dei soccorsi:

Protezione Civile direzione generale ufficio territoriale di Olbia, Monte Ruju di Golfo Aranci, Gaia, Capo Ceraso, San Pantaleo,

Alta Gallura associazioni di volontariato,

Capitaneria di Porto e

Carabinieri di Golfo Aranci,

Vigili del Fuoco e Croce Rossa. L'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio all'impegno dimostrato durante le ore critiche dell'emergenza,

quando l'ondata di maltempo aveva provocato l'allagamento di diverse strade,

cantine,

garage e di alcuni appartamenti situati al piano terra.

Un intervento tempestivo e coordinato che ha permesso di contenere i disagi e mettere in sicurezza il territorio.

A prendere la parola durante la cerimonia è stato il sindaco Giuseppe Fasolino,

che ha ripercorso la portata eccezionale dell'evento atmosferico paragonandolo a uno degli episodi più drammatici della storia recente dell'isola.

«Abbiamo voluto questo momento per ringraziarvi di quello che avete fatto durante l'episodio,

chiamiamolo pure alluvione,

che ha interessato Golfo Aranci»,

ha esordito il primo cittadino.«Per renderci conto davvero di ciò che è successo – ha proseguito Fasolino – basti pensare a un dato:

il giorno del ciclone Cleopatra caddero 117 millimetri d'acqua; quel giorno a Golfo Aranci ne sono scesi 236,

esattamente il doppio».

Un volume di pioggia impressionante che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti.

«Con quello che è accaduto siamo stati sicuramente fortunati,

perché l'aspetto più importante è quello umano,

mettere in salvo le vite»,

ha sottolineato il sindaco.

«Devo dire la verità,

anche sul fronte dei danni alle cose tutto sommato è andata bene:

abbiamo avuto qualche cantina e qualche strada allagata,

ma è davvero poco,

grazie a Dio,

rispetto a quello che sarebbe potuto accadere».Infine,

il plauso diretto a tutta la filiera dell'emergenza,

dalla prevenzione all'azione sul campo:

«Se non è successo qualcosa di più grave è grazie all'allerta che è stata emanata,

grazie all'organizzazione,

ma è soprattutto grazie al vostro intervento».

La consegna delle targhe ha suggellato l'abbraccio della comunità a tutte le donne e gli uomini in divisa e ai volontari che hanno protetto il paese.

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