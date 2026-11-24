OLBIA. Un vero e proprio magazzino del falso nascosto in un’abitazione privata nel pieno centro di Olbia. È quanto hanno scoperto i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, coordinati dal Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto della contraffazione e alla tutela del "Made in Italy". Il bilancio dell’operazione è di oltre 1.700 articoli sequestrati, un quantitativo di sostanze stupefacenti recuperato e cinque persone denunciate alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

All’interno dell’appartamento, i finanzieri hanno trovato decine di scatoloni accuratamente occultati, pieni di borse, gadget e articoli di pelletteria contraffatti. Si trattava di riproduzioni molto fedeli dei modelli più richiesti di note maison del lusso, tra cui Gucci, Prada, Fendi, Christian Dior e Louis Vuitton. La merce era di pregevole fattura e studiata nei minimi dettagli per ingannare gli acquirenti: ogni prodotto era infatti corredato da confezioni, shopper logate e falsi certificati di garanzia e autenticità, del tutto simili agli originali. I due occupanti della casa, cittadini senegalesi, non sono riusciti a fornire alcuna documentazione che ne attestasse la lecita provenienza.

Le verifiche delle Fiamme Gialle si sono poi estese a un secondo immobile, riconducibile allo stesso proprietario e abitato da tre cittadini gambiani. In questo caso, grazie al fiuto dell’unità cinofila antidroga, i militari hanno scovato e sequestrato circa 90 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e 11 grammi di cocaina.

I cinque uomini – tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale e risultati privi di occupazione – sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Tempio Pausania. Dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento rientra nell'attività quotidiana delle Fiamme Gialle sul territorio, volta a tutelare la sicurezza dei consumatori, la libera concorrenza del mercato e a contrastare lo spaccio di droga.

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