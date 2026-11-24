



La formazione prevede confronto, analisi, esercitazioni e progettazione, con interventi teorici limitati ai contenuti necessari. «Al termine della formazione – sottolinea la Direttrice dei servizi sociosanitari della Asl Gallura, Luisa Fenu – è prevista la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni di Olbia e Tempio Pausania dedicato proprio alle dimissioni protette, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i PLUS e la nostra struttura. L'esito finale del percorso non sarà quindi soltanto formativo, ma organizzativo: un modello di gestione delle dimissioni protette costruito dagli attori della rete, verificato sul campo e consolidato sulla base delle evidenze della sperimentazione. È assolutamente necessaria un'integrazione tra Asl, operatori dell'ospedale e del territorio, medici di Medicina Generale, Comuni ed enti del terzo settore. È questa la strada che insieme dobbiamo percorrere per garantire un'assistenza continuativa finalizzata a rispondere ai bisogni di salute dei pazienti cronici e fragili nel territorio».

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È iniziato in Asl Gallura il percorso formativo dedicato alla dimissione protetta, che nei prossimi mesi coinvolgerà professionisti sanitari e sociosanitari dell'azienda, dei servizi sociali e degli enti del Terzo Settore. L'obiettivo è costruire un modello condiviso per garantire la continuità della presa in carico dei pazienti nel passaggio dall'ospedale al territorio, rafforzando il coordinamento tra ospedale, servizi sanitari territoriali, servizi sociali e soggetti erogatori.Il percorso prevede la partecipazione di professionisti, tra ospedalieri coinvolti nelle dimissioni, operatori dei Distretti e dell'assistenza domiciliare integrata, medici di Medicina Generale, Servizi Sociali dei Comuni ed enti del Terzo Settore che erogano servizi domiciliari e assistenziali. Il numero di adesioni, inizialmente previsto in 35 unità, è stato superiore e l'Azienda socio-sanitaria ha deciso di accettare tutte le iscrizioni pervenute, portando a 42 il numero di partecipanti. I gruppi di lavoro saranno intenzionalmente misti, affinché ogni processo sia analizzato dal punto di vista sanitario, sociale, organizzativo e dell'erogazione dei servizi.