



«Quest’opera segna un salto di qualità fondamentale per gli impianti pubblici di Arzachena - sottolineano Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -. Realizziamo una struttura moderna, sicura e polivalente. Sul fronte operativo, il cronoprogramma è già tracciato: a dicembre completeremo l’iter in Conferenza di servizi per poi procedere con il bando di appalto integrato - che comprenderà progettazione esecutiva e lavori - con l’obiettivo di aprire il cantiere nella primavera del 2027». Il palazzetto risponde alle esigenze di migliaia di sportivi arzachenesi. «I risvolti positivi sono molteplici. Diamo risposte concrete alle numerose associazioni sportive del territorio e garantiamo ai nostri bambini e ragazzi la possibilità di praticare sport in ogni stagione - precisa Nicoletta Orecchioni, assessore allo Sport e Spettacolo -. Avremo la possibilità di ospitare anche manifestazioni di alto livello che portano prestigio alla cittadina anche sul fronte del calendario degli eventi».

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Arzachena punta ad ampliare il suo patrimonio immobiliare con un nuovo palazzetto dello sport. Con l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2026-2028 nel Consiglio comunale del 23 novembre, l’Amministrazione ha definito il piano finanziario per la realizzazione dell’impianto polivalente in località Corracilvuna, accanto allo stadio comunale Biagio Pirina e ai campi da tennis.L’investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro: la metà sarà coperta con risorse dell’Ente, mentre i restanti 2,5 milioni saranno finanziati attraverso un mutuo decennale con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. L’adesione al bando nazionale "Sport Missione Comune" permetterà di ottenere l’abbattimento integrale degli oneri finanziari, pari a 587.721 euro. Il finanziamento sarà, quindi, a costo zero per il Comune, con una rata annua di sola quota capitale pari a 250.000 euro a partire da dicembre 2027.«La scelta di accendere un mutuo rappresenta una novità per il nostro Ente, resa possibile dalla solidità dei conti comunali, che si traduce in una leva finanziaria virtuosa e in una risorsa patrimoniale concreta per la comunità» dichiara Cristina Usai, Consigliere regionale e delegata alle Finanze del Comune.Dal punto di vista strutturale, il palazzetto arricchirà la cittadella dello sport di Corracilvuna, integrandosi con lo stadio Biagio Pirina e i campi da tennis. Il progetto prevede una capienza di 600 posti a sedere, estendibili fino a 1.000 spettatori tramite tribune amovibili, e spazi polifunzionali pensati per ospitare diverse discipline sportive, manifestazioni ed eventi al coperto durante tutto l’anno.