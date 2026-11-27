OLBIA. La Gallura perde uno dei suoi riferimenti più autorevoli nella tutela ambientale e nella vita culturale. Si è spento questa mattina, stroncato da un malore improvviso, Augusto Navone. Aveva 70 anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Olbia, città a cui ha dedicato gran parte del proprio impegno professionale e civile.<p dir="ltr" data-path-to-node="3">Biologo marino di grande esperienza, Navone ha legato indissolubilmente il suo nome alla salvaguardia delle coste sarde. Dal 2004 al 2022, per diciotto anni consecutivi, ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Sotto la sua guida, quel tratto di mare è diventato un modello riconosciuto di gestione sostenibile, capace di coniugare la protezione della biodiversità con la valorizzazione del territorio. Un percorso di alto profilo scientifico che, appena lo scorso anno, nel 2025, lo aveva portato alla presidenza della Fondazione Imc di Oristano, confermando la stima di cui godeva nell'intero panorama regionale.<p dir="ltr" data-path-to-node="4">L'impegno di Navone non si è però limitato alla ricerca e all'ambiente. Figura poliedrica e animata da una forte passione per la propria terra, nei primi anni Novanta fu tra i protagonisti di una delle intuizioni culturali più felici della Sardegna: insieme al fratello Marco, contribuì infatti alla nascita del Festival del Cinema di Tavolara, rassegna che nel tempo ha trasformato l'isola in un palcoscenico di richiamo nazionale.<p dir="ltr" data-path-to-node="5">Più di recente aveva scelto di mettere la propria esperienza direttamente al servizio delle istituzioni cittadine, scendendo in campo nel 2021 come candidato a sindaco di Olbia. Una sfida affrontata con lo stesso rigore e la stessa visione che hanno contraddistinto tutta la sua carriera. Con la sua scomparsa viene a mancare un uomo di scienza e di cultura, capace di immaginare il futuro del territorio partendo dal rispetto per il suo patrimonio più prezioso.
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