La protezione civile regionale ha appena emanato un bollettino di pericolo incendi con rischio alto per la giornata di domani, 6 agosto in Gallura. L'intensificazione dei venti da sud/ sud est in combinazione con l'aumento delle temperature potrebbe causare criticitò in caso di innesco delle fiamme. La protezione civile regionale ha disposto tutte le attività di controllo e pattugliamento delle zone a rischio.