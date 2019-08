Due elicotteri per spegnere l'incendio a Olbia in località Sa Minda Noa

In data odierna si segnalano 20 incendi di cui quattro che hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale:









1 - Incendio in agro del Comune di Olbia, in località Sa Minda Noa dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale: uno provenienti dalla base elicotteri di Limbara e il Super Puma da Fenosu.

2- Incendio in agro del Comune di Desulo, in località C. Doi dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Sorgono.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Tonara, coadiuvate dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere di Tonara, Desulo, dai volontari della Protezione Civile di Tonara e VVF3 - Incendio in agro del Comune di Orroli, in località Orrù Appiu dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Villasalto.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano, coadiuvata dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS di Escalaplano e dalla squadra comunale di Orroli.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Olbia, coadiuvata dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS di Olbia e dai VVF.4 - Incendio in agro del Comune di Burgos, in località Castello di Burgos dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Anela.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS di Bono e Burgos.