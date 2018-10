Allerta Meteo in Gallura per forti temporali

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il servizio metereologico regionale ha appena diffuso il bollettino meteo per le prossime ore con un avviso di condizioni metereologiche avverse per tutta la giornata di domani e le ore notturne di oggi. Allerta gialla della protezione civile su tutta la Sardegna, con particolare intensità proprio in Gallura. Nello specifico sono previsti già dalle di 2 di stanotte fenomeni a carattere temporaleschi con la pioggi che si intensificherà a partire dalle 7 di domani mattina. Il pomeriggio di domani dovrebbe lasciare spazio a schiarite con pioggia in attenuazione. Mercoledì schiarite e piogge deboli.