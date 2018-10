Nuova allerta meteo per rischio idrogeologico livello arancione a Olbia e in Gallura

OLBIA. La protezione civile regionale ha appena diffuso un nuovo bollettino di avviso per criticità moderata per rischio idrogeologico in Gallura. L'allerta permarrà dalle 18 di oggi fino alle 24 di domani, 18 ottobre. Sono già presenti rovesci temporaleschi su tutto il territorio con pioggia consistente a partire dalle 2 di questa notte con il picco massimo intorno alle 5 di mattino.







La giornata di domani vedrà comunque consistenti rovesci fino alle 20 di domani sera per arrivare ad un miglioramento che riguarderà la giornata di venerdì che dovrebbe lasciare spazio a sole con deboli coperture su tutto il territorio.

