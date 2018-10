Bando contributi morosi incolpevoli annualità 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

della Regione Autonoma della Sardegna, è stato approvato il Bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l’annualità 2018.I destinatari dei contributi, devono essere titolari di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida.Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2018.La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una condizione di morosità incolpevole nuova, che identifica una nuova condizione economica dell’inquilino, dovuta ad una delle seguenti cause, da considerarsi a titolo esemplificativo:- perdita del lavoro per licenziamento;- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacitàreddituale;- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate,derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spesemediche e assistenziali.Tutti requisiti e ogni altro elemento di valutazione finalizzati alla concessione dei contributi in argomento, sono specificamente indicati nel Bando Regionale, reperibile insieme al modulo di domanda,pressoilsitointernetdelComunealseguenteindirizzo:www.comune.olbia.ss.it alla pagina “Comune Informa”, e in formato cartaceo presso i seguenti Uffici:- Ufficio Front-Office dell’Assessorato alle Politiche Sociali ubicato al secondo piano del Delta Center, in via Capoverde, n. 1, Zona Industriale;- Ufficio Polifunzionale per il Cittadino sito al piano terra della sede Comunale di Corso Umberto;- Servizio Informacittà c/o il Museo Archeologico loc. Molo Brin.Le domande dovranno essere presentate, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2019, all’Uff. Protocollo del Comune, sito in Via Garibaldi, n. 49, 07026, Olbia, o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo servizi.alla.persona@pec.comuneolbia.it.Le richieste regolarmente pervenute e complete di tutta la documentazione indicata nel modulo di domanda o eventualmente richiesta dall’Ufficio competente, saranno soddisfatte nei limiti delle specifiche risorse finanziarie trasferite da parte della Regione Autonoma della Sardegna.Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’ufficio Front-Office dell’Assessorato alle Politiche Sociali al secondo piano del Delta Center, in via Capoverde, n. 1, Z.I. nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: mattino: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Inoltre, è possibile contattare l’Ufficio competente ai seguenti numeri di telefono: 0789/52064 oppure 0789/52172.