Golfo Aranci, al via il progetto "Viva la Famiglia"

, in programma nel weekend dell’8 dicembre prossimo. «Abbiamo ritenuto utile – dichiara il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino – promuovere una iniziativa sociale con lo scopo di fornire alle famiglie golfarancine la possibilità di allontanarsi dalla consuetudine quotidiana e poter condividere momenti di svago e di interazione tra genitori e figli. La famiglia, in passato, rappresentava il luogo privilegiato in grado di rispondere a tutti i bisogni dei propri componenti, oggi è sempre più difficile invece conciliare lavoro, attività ed esigenze familiari e spesso a farne le spese è l’organizzazione del tempo ricreativo e socializzante dei figli». «Il progetto sociale, il cui costo è completamente gratuito per i minori partecipanti e le famiglie meno abbienti– prosegue Fasolino – è inserito nel piano degli interventi in materia di politiche familiari del Comune e ha come finalità generale, la promozione del benessere di genitori e figli e il miglioramento della qualità della vita nella comunità locale. Non esclusivamente quindi le necessarie e fondamentali politiche di servizi sociali, ma la realizzazione di un intervento di carattere ludico-ricreativo rivolto a tutta la comunità.». E’ nei nostri obiettivi– conclude il Sindaco – sostenere il tema della famiglia e il benessere familiare nelle sue varie connotazioni promuovendo tra genitori e figli momenti di svago e di interazione che nella quotidianità non è sempre possibile usufruire per i ritmi di vita e i vari impegni. Unico vincolo infatti per la partecipazione è imposto dal divieto di utilizzo nelle ore di pranzo e di cena del telefono cellulare proprio per incentivare il dialogo diretto e rafforzare l’unione familiare».