Variazioni di orari per Dinamo-Reggio Emilia e Varese-Dinamo

La Legabasket ha comunicato le variazioni di orario relative alla 16° e alla 17° giornata di regular season: il 20 gennaio gli uomini di coach Esposito affronteranno in casa Reggio Emilia nella 1° di ritorno. La sfida con la Pallacanestro Reggiana al PalaSerradimigni sarà il lunch match della 16° giornata LBA, con palla a due fissata alle 12. Nel turno successivo, in agenda domenica 27 gennaio, invece il Banco affronterà la Pallacanestro Varese a Masnago: il match si disputerà alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta su Rai Sport HD ed Eurosport Player.