L'Ats Sardegna approva il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale

Il documento, approvato dalla Regione Sardegna, prevede per il 2019 l’assunzione di 768 professionisti. L’ATS Sardegna ha adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale. Il documento di programmazione, redatto in coerenza con le linee di indirizzo ministeriali per la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, prevede per il 2019 l’assunzione di 688 professionisti del comparto e della dirigenza.Sempre per il 2019 il Piano predispone l’assunzione di 80 profili professionali da destinare al comparto amministrativo, una novità resa possibile dallo sblocco del turnover del personale approvato dalla Giunta Regionale. «Con l’adozione del nuovo Piano dei Fabbisogni si completa il processo di stabilizzazione e di assunzione del personale, programmato per il biennio 2018/2019, che garantisce all’Azienda della Tutela della Salute di acquisire a tempo indeterminato 2.000 profili professionali - afferma il Direttore Generale dell’ATS Sardegna, Fulvio Moirano. L'inserimento di queste figure ci consentirà di dare finalmente stabilità nei rapporti di lavoro, di rinforzare le strutture sanitarie che registrano difficoltà, di ridurre le liste d'attesa potenziando i servizi sanitari ospedalieri e territoriali ove necessario e di consolidare le strutture tecnico-amministrative di supporto».