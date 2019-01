Turismo, la Regione Sardegna punta su Spagna, Germania e Portogallo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È un inizio d’anno intenso per la promozione della destinazione Sardegna in Europa da parte dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Le prime settimane del 2019 sono state caratterizzate infatti dalla partecipazione a fiere specializzate e dall’organizzazione di eventi promozionali con UnionCamere Sardegna.“Stiamo portando nei mercati europei di riferimento come la Germania o in ascesa come Spagna e Portogallo – dice l’assessora Barbara Argiolas - l’isola e ciò che può offrire non solo in estate ma in ogni periodo dell’anno. Continuiamo un grande sforzo di promozione e comunicazione per consolidare i segnali molto positivi che abbiamo avuto dai mesi primaverili e autunnali dai viaggiatori stranieri, che sono curiosi di conoscere la Sardegna più autentica e che ci scelgono come destinazione per il turismo attivo, l’outdoor, quello enogastronomico, il turismo culturale, i borghi, i cammini religiosi e minerari: tutti segmenti al centro delle azioni del Piano strategico del turismo affinchè diventino effettivi attrattori di vacanza”.A Porto, in Portogallo, si è svolto il primo evento 2019 organizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione con UnionCamere Sardegna: il 18 gennaio, davanti a una platea di quaranta tra stampa specializzata, operatori turistici e agenti di viaggio, si è tenuta una presentazione della destinazione Sardegna, alla quale ha partecipato anche l’aeroporto di Cagliari, che ha presentato il collegamento con Cagliari. A tale iniziativa seguirà un educational tour in Sardegna. Identica iniziativa è prevista per il 5 febbraio a Berlino, alla quale parteciperanno gli aeroporti di Cagliari e Olbia e una selezione di stampa, blog e operatori tedeschi.Passando alle fiere, dal 9 al 13 gennaio l’Assessorato è stato presente alla fiera Vakantiebeurs di Utrecht (Germania), con uno spazio espositivo di 70 mq nello stand ENIT. Erano accreditati 19 operatori dell’offerta sarda appartenenti alle seguenti categorie: hotel, camping e villaggi turistici, consorzi turistici, società di servizi e la FAITA (associazione di categoria per gli operatori turistici del ricettivo all’aria aperta).Poi, dal 12 al 20 gennaio, poi è stata la volta di Stoccarda, con la fiera Caravan Motor Touristik (CMT), dedicata al turismo del tempo libero e al turismo individuale e per famiglie, dove, nello spazio di 120 mq dell’Assessorato, erano accreditati 23 operatori dell’offerta sarda appartenenti alle seguenti categorie: hotel, catene alberghiere, camping e villaggi turistici, società di servizi e la FAITA.Nei giorni 18 e 19 gennaio, ad Assisi, l’Assessorato ha presentato l’offerta strutturata e le prospettive del turismo religioso in Sardegna al Simposio Euro-mediterraneo “Verso un identità del turismo religioso” organizzato da Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.).Nautica e diving sono stati invece al centro della BOOT di Dusseldorf, svoltasi dal 19 al 27 gennaio. Due gli spazi espositivi: uno di 39 mq nel padiglione 14 dedicato alla nautica, dove erano accreditati 6 operatori, e uno di 40 mq nel padiglione 3 dedicato ai diving, nel quale 3 erano gli operatori sardi accreditati. A suscitare particolare curiosità nei visitatori del pad.14, la presenza del modellino dell’AC 75 di Luna Rossa per pubblicizzare la presenza a Cagliari della base del Challenger ufficiale della Coppa America e la partenza dal capoluogo delle America’s Cup World Series.Infine, dopo diversi anni di assenza, la Regione è tornata alla fiera FITUR di Madrid, in Spagna, in programma dal 23 al 27 gennaio con uno spazio espositivo di 70 mq nello stand ENIT. Erano accreditati 18 operatori dell’offerta sarda appartenenti alle seguenti categorie: hotel, consorzi turistici, società di servizi e agenzie di viaggio/TO.A cavallo tra gennaio e febbraio, dal 31 al 3, è prevista anche la partecipazione alla fiera FESPO di Zurigo con uno spazio di 70 mq nello stand ENIT. Sono accreditati 16 operatori sardi del ricettivo, consorzi turistici, società di servizi e la FAITA.Negli stessi giorni (dall’1 al 3 febbraio), l’Assessorato avrà per la prima volta uno spazio espositivo alla fiera Itinerando di Padova, dedicata al cicloturismo, nel corso della quale verrà presentata la rete ciclabile della Sardegna.