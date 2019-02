Educazione alla sostenibilità ambientale, interventi per 1,2 milioni di euro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Inoltre, dopo la condivisione sul territorio, è stato approvato il Piano Triennale di educazione all’ambiente e alla sostenibilità per gli anni 2019/2021, cioè lo strumento di orientamento e azione per la promozione dell’educazione alla sostenibilità come attività strategica per uno sviluppo culturale, economico e sociale.EDUCAZIONE E CLIMA. Sono previsti 600mila euro per i progetti dei Ceas, i Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità, mirati alla creazione di maggiore consapevolezza locale sull’emergenze ambientali locali anche con riferimento alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Saranno assegnati ai Comuni, agli enti gestori di Aree marine protette e ai Parchi nazionali e regionali titolari di un Ceas accreditato e non accreditato.ECOSISTEMI MARINI. Altri 180mila euro sono destinati ai Ceas accreditati ricadenti in un Comune costiero o in un Area marina protetta o Parco nazionale o regionale per i progetti innovativi di educazione alla sostenibilità in tema di tutela dell’ecosistema marino costiero.BENI COMUNI. È pari a 210mila euro la cifra per dare gambe ai progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità riguardanti l’adozione e la cura di beni comuni. Le risorse verranno assegnate tramite bando di gara rivolto ai Comuni, agli Enti gestori di Aree marine protette e ai Parchi nazionali e regionali titolari di un Ceas accreditato o non accreditato.COORDINAMENTO INFEA. Infine la restante somma di 100mila euro è destinata al rafforzamento del Centro di coordinamento regionale Infeas, ossia la cabina regionale, e al supporto tecnico per gli acquisti pubblici ecologici negli appalti pubblici.INFORMAZIONE LOCALE. La rete nazionale Infea ha lo scopo di diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione e educazione ambientale. Il Sistema regionale sardo - articolato in un Centro regionale di coordinamento Infea istituito presso il Servizio Sostenibilità Ambientale e valutazione Impatti dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, nei nodi provinciali e nei centri di educazione ambientale - è un'organizzazione a rete che favorisce il perseguimento di obiettivi condivisi di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, attraverso azioni ed iniziative sviluppate in collaborazione con le varie amministrazioni, enti, organismi, associazioni operanti nel settore dell’educazione alla sostenibilità.