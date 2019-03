La Cgil Gallura a Bruxelles per un incontro alla confederazione dei sindacati europei

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una delegazione della Cgil Gallura si è recata a Bruxelles per una visita studio. Presente la segretaria provinciale, Luisa Di Lorenzo, insieme ad altre delegazioni della CGIL, per un incontro all'European Trade Union Institute - ETUI, la confederazione dei sindacati europei. Nel corso della giornata molto intensa di conferenze è stato fatto il punto sul movimento sindacale del Vecchio Continente e sulle iniziative per far rispettare sempre di più (e riaffermare) i diritti dei lavoratori. Un’esperienza importantissima -fanno sapere dalla CGIL Gallura-, "un modo bellissimo per essere partecipi di un grande progetto democratico su base europea".