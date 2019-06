Ieri a Sassari le celebrazioni del 245esimo anniversario dell Guardia di Finanza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A tenere gli onori di casa il Comandante Provinciale di Sassari, Col. t. ISSMI Giuseppe Cavallaro, che questa sera nel corso della celebrazione ha incontrato il personale dipendente ed i rispettivi familiari, le delegazioni delle Sezioni dell’Associazione Finanzieri d’Italia (ANFI) della Provincia ed i rappresentanti provinciali del COBAR (il Consiglio di Rappresentanza dei militari).rivolgendo ai militari un pensiero riconoscente per la professionalità dimostrata e gratitudine per l’impegno profuso quotidianamente nell’espletamento dei gravosi compiti istituzionali, evidenziando i risultati conseguiti frutto dell’eccezionale capacità di “fare squadra” di tutti i Finanzieri. All’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, che ha il merito di preservare le nobili tradizioni del Corpo, sostenendone e diffondendone i valori, e agli organismi della Rappresentanza Militare, sempre sensibili alle esigenze del personale e disponibili ad un costruttivo dialogo, il Comandante Provinciale ha rivolto parole di apprezzamento. Un grazie particolare è stato dedicato alle famiglie dei Finanzieri, che condividono gioie e sacrifici e che assicurano il loro fondamentale e paziente sostegno. Si è proceduto infine alla consegna di alcune ricompense individuali di ordine morale agli appartenenti al Corpo che si sono particolarmente distinti nel corso di attività di servizio. Si riportano, di seguito, i principali risultati di servizio conseguiti dal Comando Provinciale di Sassari nell’ambito degli obiettivi strategici della Guardia di Finanza: il contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e all’illegalità nella pubblica amministrazione, alla criminalità economico- finanziaria ed il concorso alla sicurezza del Paese.