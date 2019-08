Ternana-Olbia 3-2, buon prova dei Bianchi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A spuntarla, al termine di un match palpitante, sono stati i padroni di casa che all'87' hanno vanificato i meritevoli sforzi dei bianchi firmando con Paghera, in sospetta posizione irregolare, la rete del 3-2. L'Olbia di mister Filippi non ha certamente sfigurato al cospetto di un avversario composto da giocatori dal passato e dalle ambizioni di categoria superiore. Anzi, l'atteggiamento esibito dai bianchi è quello di chi non ha timori reverenziali di sorta ed è disposto a giocarsela. Colpo su colpo.sblocca la gara al primo affondo: Ferrante fa sponda per Proietti che di sinistro spedisce la palla sotto il sette. L'Olbia non si scompone, tiene bene il campo e al 24' si fa vedere al tiro con Muroni che dal limite manda alto sulla traversa. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti, con l'Olbia che si fa preferire all'avversario per qualità di manovra.. È il momento più critico per i bianchi che tuttavia dimostrano di saper andare oltre le difficoltà: al 62' Van der Want respinge il colpo di testa di Vantaggiato, al 63' ci pensa il palo a dire no a Ferrante. Segnali che la ruota può cambiare giro: è il 68' quando Parigi controlla sontuosamente al limite con il petto e calcia di controbalzo non trovando lo specchio, ma un minuto dopo dopo, buca difesa e Iannarilli con un gran colpo di testa su imbeccata di Lella: 2-1. Al 72' ancora Parigi aziona tutti i cavalli e sgroppa sin dentro l'area dove viene atterrato: calcio di rigore e 2-2 firmato Ogunseye.(gran parata di Van der Want), passa all'87' con Paghera che, scattato sul filo del fuorigioco, trafigge il portiere olandese. Finisce 3-2 per le Fere umbre, ma l'Olbia, che tornerà in campo domenica 11 al "Nespoli" contro il Rieti, ha di che andare orgogliosa.TABELLINOTernana-Olbia 3-2 | 1ª giornata Coppa Italia Serie CTERNANA: Iannarilli, Nesta, Suagher, Sini, Mammarella, Proietti, Defendi (70’ Niosi), Salzano, Furlan (91’ Russo), Ferrante, Vantaggiato (70’ Paghera). A disp.: Tozzo, Parodi, Argento, Muccianti, Onesti, Boateng. All.: Fabio GalloOLBIA: Van der Want, Mastino, La Rosa, Iotti, Pitzalis, Lella, Muroni, Pennington, Doratiotto (66’ Vallocchia), Parigi, Ogunseye. A disp.: Crosta, Barone, Scanu, Belloni, Demarcus. All.: Michele FilippiARBITRO: Fabrizio Cavaliere (Paola). Assistenti: Lorenzo D’Ilario (Tivoli) e Marco Cerilli (Latina)MARCATORI: 13’ Proietti, 49’ Ferrante, 69’ Parigi (O), 73’ rig. Ogunseye (O), 87' Paghera AMMONITI: 36’ Suagher (T), 52’ Mammarella (T)NOTE: Recupero: 4' st