Il cantante spagnolo Alvaro Soler a Marina Maria per fare windsurf

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il cantante spagnolo Alvaro Soler è in Sardegna per la tappa del tour europeo che lo vede proprio stasera in concerto a Budoni. Ma tra un live e l’altro il cantautore ha approfittato del poco tempo libero a disposizione per andare a fare windsurf nel paradiso dei windsurfisti a sud di Olbia: Marina Maria. E così il padrone di casa, Antoine Garrucciu titolare della scuola e del chiosco bar sulla spiaggia, ha scattato la foto di rito con il cantante e la mitica bandierona dei quattro mori, ormai segno distintivo della spiaggia. Soler ha planato insieme agli altri local dello spot e si è fatto dare qualche dritta dal campione di freestyle, l’olbiese Gabriele Varrucciu, che ha dato spettacolo con tutte le manovre del suo repertorio lasciando a bocca aperta anche lo stesso Soler.