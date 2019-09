Incidente a La Maddalena, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 8.30 è pervenuta alla Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Sassari è pervenuta la richiesta di intervento per un incidente stradale in via Padule alla Maddalena. Sul luogo dell'evento è stata inviatra la squadra di pronto intervento 11A. Giunti sul posto i VVF hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, collaborando poi con i sanitari de 118 al soccorso del ferito. Presente anche la polizia locale.