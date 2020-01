Olbia, una donna investita sulle strisce pedonali: trasportata in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una donna, ieri sera, è stata investita da un'auto in via Martino Rossi a Olbia. La cinquantenne è stata trasportata in ospedale per la frattura di tibia e perone. L'episodio si è verificato ieri sera nei pressi di viale Aldo Moro. L'uomo, un 30enne sassarese residente a Olbia, alla guida di una Smart avrebbe effettuato una manovra di svolta e a quel punto avrebbe travolto la signora che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i militari del Reparto territoriale di Olbia e l'ambulanza medicalizzata del 118 che ha effettuato il primo soccorso e trasportato la ferita al pronto soccorso del Giovanni Paolo II per le cure del caso. Il conducente, con documenti in regola è risultato negativo alcool test, ma è stato comunque sanzionato ai sensi dell’art. 191 c. 1 e 4 CdS (Omessa precedenza ai pedoni).