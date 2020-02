Ryanair potrebbe salvare Air Italy, pronta un'offerta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. La compagnia irlandese Ryanair avrebbe manifestato l’interesse a subentrare come soci per mantenere in vita Air Italy. E’ quanto si apprende in queste ore all’indomani della decisione del management di mettere in liquidazione la compagnia. Proprio domani è previsto un incontro a Milano dove presenzieranno i vertici di Ryanair e probabilmente sveleranno le intenzioni della società irlandese. Nel frattempo si è tenuto a Roma l’incontro al ministero dei trasporti tra il ministro De Micheli e i commissari liquidatori appena nominati. Il ministro ha chiesto ai commissari di ricercare soluzioni alternative alla liquidazione per la tutela dei lavoratori a Olbia e a Malpensa.