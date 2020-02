Avviata la cassa integrazione per i dipendenti del gruppo Auchan-Conad

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In mezzo al caos di Air Italy e alla procedura di licenziamento avviata per 1200 dipendenti irrompe anche la comunicazione di cassa integrazione per 5323 dipendenti della Conad-Auchan. Molti di questi sono presenti proprio sull’Isola e in particolare a Olbia. Secondo Margherita distribuzione, società che gestisce Conad che nel frattempo ha acquisito anche Auchan si tratterebbe di un’azione indispensabile per tutti i lavori di ristrutturazione dei locali e delle insegne dei supermercati e dare continuità di reddito.