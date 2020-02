© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Personale della Settore Anticrimine del Commissariato ha proceduto all'arresto di un 46enne olbiese, colpito da un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, dovendo scontare un anno di reclusione, anch'egli per evasione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione, dalla quale non potrà allontanarsi per nessun motivo.