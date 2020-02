Bando per l'ammissione nido d'infanzia aziendale comunale a Olbia

Il bando e la relativa modulistica è consultabile:

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Dott.ssa Sabrina Serra rende noto agli interessati che dal 24.02.2020 è in pubblicazione il bando per l’ammissione al Nido d’Infanzia Aziendale Comunale per l’anno educativo 2020 - 2021.* sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it nella Sezione Aree Tematiche - Istruzione - Asili Nido - Asilo Nido Aziendale (riservato ai dipendenti comunali e ai dipendenti dell’A.S.P.O. S.P.A.) e nella sezione Albo Pretorio online* sezione INTRANET del Comune di Olbia (per i dipendenti comunali)* c/o l’ Ufficio Polifunzionale per il Cittadino Via Dante n. 1 del Comune di Olbia* c/o l’Ufficio Informacittà - Viale Principe Umberto I Loc. Molo Brin e-mail informacitta@comune.olbia.ot.it tel. 0789 - 25139Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 31.05.2020.Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione e Università - Ufficio Asili Nido c/o Delta Center Via Capoverde Zona Industriale 2° piano o contattare i n. telefonici 0789 - 52079/52085.