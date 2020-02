Cominciati i lavori di riqualificazione della Sp35 nel Comune di Bortigiadas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il lavoro prevede la demolizione e il rifacimento del muro di sostegno della strada in prossimità dell’accesso al Comune di Bortigiadas Di concerto con il Comune si procederà alla chiusura dell’intera strada in prossimità del cantiere e l’accesso viario al Comune sarà garantito attraverso il collegamento della Sp35 con via Santa Lucia.