Emergenza Covid-19, Janasdia ha raccolto 530mila euro per l'ospedale di Olbia

OLBIA. La raccolta fondi lanciata da Janasdia, in collaborazione con AllMeConnection, "COVID 19 un respiratore per Olbia” ha raccolto , grazie alla generosità della popolazione olbiese, e non solo, più di 530mila euro. I fondi così raccolti sono stati utilizzati per l’acquisto di macchinari e di presidi per gli operatori sanitari Olbiesi impegnati nella gestione della pandemia. L'emergenza non è ancora conclusa ed è per questo che la raccolta prosegue con un nuovo obiettivo: acquistare 390mila guanti e altri presidi, per dare agli operatori sanitari degli ospedali galluresi una autonomia di quaranta giorni.







Con i fondi raccolti sono stati acquistati e consegnati alla ASSL di Olbia:due ventilatori alta fascia per l’assistenza respiratoria di pazienti critici per la rianimazione,un ventilatore alta fascia portatile (per eventuale trasporto di pazienti critici in altri ospedali) tutto con materiale di consumo per un anno, otto sistemi di ventilazione alti flussi con umidificatore e materiale di consumo per un anno per pazienti meno critici, tre macchine per l’esecuzione dei test rapidi con tamponi per COVID 19 con materiale per l’esecuzione di 1000 test rapidi da tampone,macchinario per l’esecuzione degli esami sierologici per valutazione pregressa infezione da COVID 19 e materiale di consumo per l’esecuzione di 1000 test, un ecografo per il triage delle pazienti per la ginecologia/ostetricia,quattro sonde ecografiche per il pronto soccorso, sei termoscanner per la rilevazione a distanza della temperatura corporea (4 per i due ospedali di Olbia, uno per l’ospedale di Tempio e uno per l’ospedale di La Maddalena),un totale di 23686 Dispositivi Individuali di Protezione ( DPI) “L’emergenza, per quanto ridimensionata, non è finita -commentano dall’associazione- e per molti altri mesi avremo bisogno di tutta una serie di accortezze come il mantenimento della distanza sociale, l’uso di mascherine e il corretto lavaggio delle mani. Per gli operatori sanitari è indispensabile poter lavorare in sicurezza sia per loro che per l’utenza, sono quindi indispensabili altri DPI(dispositivi di protezione individuali, come guanti, mascherine, camici , test per diagnosi etc) il cui consumo , come si può immaginare, è elevato. Questo ci porta a non chiudere la raccolta fondi, ma ad invitare chi puo’ e vuole a continuare a donare cosi da riuscire ad acquistare in breve tempo 390.000 guanti e altri presidi cosi da dare agli ospedali delle ASSL diOlbia una autonomia di 40 giorni. Per poter donare è sufficiente inviare un bonifico all'IBAN IT15I0306972148100000000439 Intestato a Janasdia, con la causale COVID-19, UN RESPIRATORE PER l’ospedale di Olbia.

