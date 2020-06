Posizionati 350 nuovi pali e insegne nell'agro di Arzachena

“Un progetto ambizioso e organico inserito tra gli obiettivi del nostro mandato che diventa finalmente realtà. Un passo avanti fondamentale per la regolarizzazione e la mappatura del territorio e il miglioramento dei servizi al cittadino - precisa Mendula -. Abbiamo mantenuto l’uso dei toponomi originari, cercando di privilegiare l’asse viario comunale e vicinale in modo che si chiuda al più presto con la prossima fase di numerazione. Prima di attribuire i numeri civici, però, diamo un mese di tempo ai cittadini per segnalarci eventuali anomalie o mancanze, così da perfezionare il più possibile la pianificazione di vie e strade”.





Fino a metà luglio, è possibile segnalare eventuali anomalie o mancanze al Comando di Polizia municipale che coordina le attività scrivendo un’email all’indirizzo cossu.giacomo@comarzachena.it . Gli agenti effettueranno un sopralluogo prima di procedere con le integrazioni richieste. Una volta completata l’assegnazione dei numeri alle singole abitazioni, gli utenti dovranno regolarizzare i documenti contattando l’ufficio Anagrafe e l’ufficio Tributi.

e altrettanti cartelli indicatori. La ditta incaricata nel 2019 per la realizzazione e il posizionamento della nuova cartellonistica, completa di logo del Comune, ha ripreso le attività a tempo pieno dopo il lockdown per recuperare i mesi persi a causa della pandemia da Covid-19. Il progetto è curato dall’assessore alla Viabilità e Polizia locale, Salvatore Mendula, e finanziato con circa 40 mila euro.Tra le località interessate dal progetto quelle di Monticanaglia, La Conia, Santa Teresina, Mirialveda, Surrau, Micalosu, Nialiccia, La Mendula dove risiedono migliaia di cittadini.“Un traguardo importante a cent’anni dall’autonomia del Comune di Arzachena che garantisce ordine e sicurezza - conclude Mendula -. Molti utenti hanno già espresso apprezzamenti per l’iniziativa dopo anni di attesa. Il prossimo passo sarà quello di coordinare e incrociare verifiche su dati catastali e anagrafici per combattere gli abusi in campo edilizio e ambientale finora difficili da stanare”.