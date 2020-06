Incidente stradale sulla Olbia-Sassari, il conducente trasportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incidente stradale sulla Olbia-Sassari all'altezza del bivio per Oschiri. Intorno alle 6 di stamani la Sala operativa del Comando di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto sulla SS 597. Inviata sul posto squadra operativa VVF del distaccamento di Ozieri. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza la zona interessata dall'evento e la vettura, il conducente della stessa è stato trasportato dal personale del 118 presente sul posto, al pronto soccorso dell'ospedale di Ozieri per i dovuti accertamenti. Carabinieri di Ozieri e Oschiri presenti per quanto loro competenza.