Olbia, beccato mentre evade dai domiciliari: arrestato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

hanno tratto in arresto per evasione un uomo il quale, sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa all’atto del controllo e, successivamente, è stato rintracciato nelle vie della città e, pertanto, tratto nuovamente in arresto e trasferito, dopo le formalità di rito, presso il proprio domicilio.