L'ambulatorio di reumatologia della Assl Olbia rientra nella rete regionale dei centri prescrittori

Con la determinazione n. 622 del 14 luglio scorso, l’ambulatorio Reumatologico di Tempio Pausania è stato inserito nella rete regionale dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biotecnologici in ambito reumatologico.“Un buon risultato ottenuto dopo anni di richieste che va a premiare la costanza e professionalità della dottoressa Daniela Marotto, la specialista in reumatologia che da anni segue una fetta importante di pazienti (oltre 1.500), che ora potranno contare sul centro gallurese per la prescrizione dei farmaci, evitando così viaggi della speranza”, dichiara il Direttore della Assl Olbia, Paolo Tauro.