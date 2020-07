Tutto pronto per la terza edizione dell'Arzachena Summer Festival

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un programma che coinvolge il centro di Arzachena e i borghi di Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo in concerti, cinema all’aperto, notti bianche, appuntamenti letterari e gare sportive. A grande richiesta, torna l’installazione artistica sulla scalinata di Santa Lucia che ha sempre ottenuto grandi riscontri e apprezzamenti sui social media. Per il terzo anno consecutivo confermate anche le collaborazioni con le rassegne internazionali Time in Jazz e Isole che Parlano. Novità è l’arrivo a Cannigione del Festival internazionale del gusto. L’iniziativa è promossa dall’assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino, e dal delegato al Commercio e Attività produttive, Mario Russu."È un segnale di ripartenza per il settore della cultura e dell’intrattenimento ad Arzachena dopo l’emergenza Covid-19 - dice Valentina Geromino, assessore alla Cultura, sport e Spettacolo -. Nel programma abbiamo inserito un’offerta snella, ma variegata e di qualità, dando priorità alle collaborazioni già consolidate e a tipologie di eventi che garantiscono l’osservanza delle misure di sicurezza e distanziamento"."Finanziare gli eventi significa anche sostenere le attività commerciali dopo un lungo periodo di crisi - spiega Mario Russu, delegato al Commercio e Attività produttive -. Con l’Arzachena Summer Festival vogliamo dare un aiuto al comparto del commercio e della ristorazione, cercando di attrarre i visitatori nel centro storico e nel cuore dei borghi".Primo appuntamento in calendario è la realizzazione di “Colorfall - una cascata di colori” sulla scalinata di Santa Lucia, un’installazione artistica ideata dall’ingegnere Manuel Marotto e dalla sua associazione Coloart di Tempio Pausania. Sarà visitabile da sabato 25 luglio.