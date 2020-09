Negativi i primi tamponi effettuati sul personale del campeggio dell'Isuledda a Cannigione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ieri, il sindaco Roberto Ragnedda ha avuto conferma dal responsabile dell’Unità anti crisi del Nord Sardegna, dottor Marcello Acciaro, sulla negatività dei tamponi prelevati ai 90 dipendenti di un villaggio turistico a Cannigione, nel Comune di Arzachena. L’operazione è stata organizzata dalla Ats locale, in collaborazione con la Ats di Cagliari, la Protezione civile e il sostegno del Comune di Arzachena dopo i 3 casi accertati la scorsa settimana nella struttura.“Grande soddisfazione per questa notizia che aspettavamo con ansia - dice il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Conferma che, laddove si rispettano le regole e i protocolli, si può fare vacanza in serenità. Ringraziamo la direzione del villaggio turistico, che si è messa a disposizione per far sì che le operazioni si svolgessero in modo puntuale. Grazie anche alla Ats e al dottor Acciaro per la tempestività dell’intervento”.Per informazioni sulla situazione generale dei dati ad Arzachena sarà divulgata ulteriore nota stampa.