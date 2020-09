Venti nuovi casi di positività al Covid-19 ad Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

nel nostro territorio.Per tutti è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.Ricordiamo che ogni comunicazione della Ats viene immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione. Il primo cittadino rinnova l’invito agli arzachenesi e ai visitatori al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree e la massima igiene delle mani. Il virus è ancora in circolazione in Italia e nel mondo ed è necessario mantenere comportamenti responsabili.